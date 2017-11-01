Третьому затриманому у "справі рюкзаків" вручили підозру

Третьому підозрюваному в "справі рюкзаків" повідомили про підозру в розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків. Про це Еспресо.TV повідомила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

Вчора детективи НАБУ провели обшуки в підозрюваного в Харкові, після чого його доправили до Києва.

За даними ЗМІ, підозру оголосили керівнику IT-компанії Turboseo Володимиру Литвину. Він також керує фірмою, яка за результатами тендеру мала пошити партію рюкзаків для МВС.

Нагадаємо, вчора детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб.

У свою чергу, НАБУ повідомило про підозру двом особам у справі щодо розтрати 14 млн гривень під час закупівлі рюкзаків для потреб МВС.