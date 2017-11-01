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У Чорному морі виявили тіла 4 членів екіпажу судна, яке зникло поблизу Стамбула

1 листопада, 2017 - 12:24

У Чорному морі виявили 4 тіла членів екіпажу вантажного судна, яке зникло з радарів 1 листопада неподалік азійської частини Стамбула.

"Підрозділи берегової охорони виявили чотири тіла та продовжують повітряні та наземні пошукові операції, які розпочалися приблизно о 5 ранку за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.

За оновленими даними, на борту судна перебували 13 членів екіпажу. Також повідомляється, що у морі були помічені порожні рятувальні шлюпки та кола. 

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі біля азійської сторони Стамбула з радарів зник вантажний корабель під назвою Bilal Bal.  78-метрове судно перевозило залізну руду з Мармурового порту Гемлик у провінції Бурса до чорноморського порту Ереглі в провінції Зонгулдак.

Джерело: Еспресо
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