У Франції закінчився період надзвичайного стану, оголошеного після терактів у 2015 році

В середу у Франції оголосили про закінчення надзвичайного стану, створеного після нападів 13 листопада 2015 року, повідомляє Le Figaro.

Франція ввела режим надзвичайного стану після серій терористичних актів у Парижі 13 листопада, внаслідок яких загинули 130 осіб. З того часу надзвичайний стан продовжували шість разів.

"Протягом двох років 32 плани терактів було порушено, або завдяки інформації з-за кордону, або через спеціальні заходи щодо надзвичайного стану", - сказав міністр внутрішніх справ Жерар Коломб, передає УНН.

Закон дає уряду та правоохоронним органам ширші повноваження для обшуків будинків та обмеження свободи пересування. Він також дозволяє здійснювати додаткові перевірки посвідчень на прикордонних територіях, навколо вокзалів, портів та аеропортів.

Нагадаємо, 31 жовтня Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про боротьбу з тероризмом, який вступить в силу разом із закінченням режиму надзвичайного стану в країні.