У Генштабі заявляють про непричетність до подій, коли молодиків з нічного клубу поліція завезла на пункт для призовників

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що він не причетний до подій, які сталися у вихідні, коли молодих людей з нічного клубу поліція забрала і завезла на пункт для призовників.

Про це заявив у середу на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, начальник відділу комплектування і призову Валерій Дендебера.

«Всі питання з цього приводу треба адресувати до Національної поліції. Давати правову оцінку діям Національної поліції - це не наша прерогатива», - сказав він.

Водночас, Дендебера зауважив, що хлопців близько доби не відпускали з пункту збору через те, що з'ясовували їх приналежність до військового обліку.

Він зауважив, що якщо так сталося, що Нацполіція їх вже привезла на збірний пункт, то вже було прийнято рішення з'ясувати до якої категорії вони відносяться і було прийнято рішення видати їм відповідні повістки для явки на свої призовні пункти. Їх всіх відпустили додому.

Представник Генштабу уточнив, що, за його даними, з 30 затриманих, 12 молодих людей були виявлені як такі, що ухиляються від військового обов'язку. Наразі вони всі проходять медичну перевірку, після якої буде з'ясовано, чи можуть вони служити чи ні.

Як повідомляли ЗМІ, у вихідні у нічному клубі Києва було затримано Нацполіцією понад 30 молодих людей. Всі вони були завезені на пункт збору призовників, де утримувались добу, після чого їх відпустили.