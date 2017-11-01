У Херсоні опалення до всіх будинків обіцяють подати через кілька днів

Опалювальний сезон у Херсоні розпочали 27 жовтня, через кілька днів після різкого зниження температури повітря. Однак наразі не всі житлові будинки отримали теплоносій. За це у місті відповідають підприємства «Херсонська ТЕЦ», «Херсонтеплоенерго», «Теплотехсервіс», «Херсонтеплогенерація».

Із 23 об’єктів ДП «Херcонтеплогенерaція» з опaленням вже 16, a «Теплотехcервіc» подaло теплоноcій у 2 об’єкти із 5. Cеред об’єктів, опaлення яких здійcнюєтьcя від індивідуaльних джерел, подaно тепло до 63. Усього 362 будинки та об'єкти соціальної сфери підключено до опалення. Про це повідомляє сайт Херсонської міської ради.

Разом з тим на «Херсонській ТЕЦ» виникли проблеми з початком опалювального сезону через відсутність лімітів на постачання природного газу. Об’єкти цього підприємства поки без тепла. Подачу теплоносія в ТЕЦ планують розпочати 2 листопада.

«Учора ТЕЦ отримала ліміти на газ. Сьогодні вони запускаються. Цей процес технологічно складний, тому ТЕЦ подаватиме теплоносій до будинків з завтрашнього дня, – прокоментував в.о. директора департаменту ЖКГ Херсонської міської ради Олексій Войтенко. – У першу чергу, це райони ХБК та Таврійський. Сподіваюся, що до вихідних у нас будуть серйозні зрушення щодо подачі тепла до житлових будинків, які опалюються ТЕЦ».

Про стовідсоткову подачу тепла за кілька днів заявив і головний інженера МКП «Херсонтеплоенерго» Андрій Предейн, «У нас виникають певні складнощі через те, що мережі старі та зношені. Але ми працюємо. Сьогодні ми повністю подамо теплоносій до району Житлоселище. Сподіваюся, що через день-два ми вийдемо на стовідсоткову подачу тепла», – прокоментував Предейн.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон