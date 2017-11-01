У Києві презентують книгу "Ветерани" українського фотографа, що знімав для NYT, WSJ та Esquire

Фотограф Саша Маслов 4 листопада у Києві презентує книжку «Ветерани». Це серія фотопортретів учасників Другої світової війни, про яку писали Esquire, New Yorker, Washington Post, The Guardian.

Спеціально для цього проекту фотограф подорожував країнами, де відбувалися військові дії. Фотографував і проводив інтерв’ю з людьми, залученими до військових подій, з метою зібрати «мозаїку» портретів, пише The Village.

Фото представляють героїв, яким в минулому дісталися різні ролі: солдат, який побував на полі бою, колишній військовополонений, медсестра, інженер, партизан невеликого iталійського села, мирний житель, на житті якого війна залишила глибокий слід.

Маслов працював над проектом 5 років і побував в 23 країнах. Всього він записав понад 100 історій людей, які пережили Другу світову війну, 53 з яких представлені в новій книзі.

«Цей проект для мене став важливим у сенсі становлення мого фотографічного голосу, і окрім цього я відчуваю що він допоміг мені розвинутись не тільки в професійному, але і в емоційному плані. Радий презентувати книгу в Києві і розповісти про історію роботи над серією», — коментує Саша Маслов.