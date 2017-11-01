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У Копенгагені невідомий відкрив стрілянину, є поранені

1 листопада, 2017 - 10:30

У столиці Данії Копенгагені невідомий чоловік з пов'язкою на голові відкрив стрілянину на вулиці. Про це йдеться в повідомленні поліції міста (Københavns Politi) в її Твіттері.

Згідно з інформацією, інцидент стався на вулиці Тагенсвей. Один з потерпілих був важко поранений, другий отримав легкі поранення. На думку правоохоронців, інцидент був пов'язаний з кримінальними "розбірками".

Через стрілянину вулиця була перекрита. Це стало ймовірною причиною невдоволення жителів датської столиці.

"Коли ця суєта припиниться? Можливо, ви повинні заарештувати всіх цих людей з пов'язками і кинути їх до в'язниці, де вони переб'ють один одного?" – пишуть громадяни в коментарі до твіту поліцейських.

Нагадаємо, 8 людей загинули та майже десяток отримали поранення внаслідок наїзду на людей та стрілянини 29-річного чоловіка біля Всесвітнього торгового центру 31 жовтня в Нью-Йорку.

Джерело: 112 Україна
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