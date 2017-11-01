У Києві відбудеться концерт баритона Андрія Бондаренка і всесвітньо відомого хору "Хрещатик"

21 листопада о 19:00 в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського відбудеться Гран-концерт одного з найталановитіших молодих баритонів сучасності Андрія Бондаренка «O FORTUNA!». Подія пройде за участі зірок світової оперної сцени і феноменального Камерного хору «Хрещатик» у супроводі «Kyiv Fantastiс Orchestra». У концерті прозвучать добірні оперні шлягери і класичні композиції.

Український співак Андрій Бондаренко підкорив найзнаменитіші оперні та концертні зали світу, став лауреатом різних міжнародних конкурсів та фестивалів, виконав головні партії у найвідоміших операх. У його репертуарі, зокрема, головні партії у «Євгенії Онєгіні» (Кельнський оперний театр, Маріїнський театр, Цюрихський оперний театр, Опера Далласа, Берлінський оперний театр, Муніципальний театр Сан-Паулу, Литовська національна опера, Штутгартський державний театр), «Біллі Бадді» (Михайлівський театр, Кельнський оперний театр), «Пеллеасі і Мелізанді» (Маріїнський театр, Шотландська опера Глазго), Граф Альмавіва у «Весіллі Фігаро» (Маріїнський театр, Королівський театр Мадрида, Большой театр, Австралійський оперний театр), Марсель у «Богемі» (Баварський державний оперний театр у Мюнхені, Цюрихський оперний театр), Андрій Болконський у «Війні і мирі» (Маріїнський театр), Белькоре у «Любовному напої» (Баварський державний оперний театр у Мюнхені). Величезну популярність принесла співакові участь у постановках Зальцбурзького та Глайндборнського оперних фестивалів, сольні концерти у Карнегі-холі (Нью-Йорк) та Вїгмор-холі (Лондон), а також виконання кантати «Весна» С.Рахманінова у супроводі Лондонського філармонійного оркестру.

Андрієві Бондаренку пощастило активно співпрацювати з Валерієм Гергієвим, Айвором Болтоном, Янніком Незе-Сегеном, Володимиром Ашкеназі, Енріке Маццолою, Кирилом Карабицем, Ендрю Літтоном, Теодором Курентзісом, Майклом Штурмінгером, Омером Меїром Веллбером, Михайлом Татарниковим і Володимиром Юровським.

Андрій Бондаренко народився на Хмельниччині, у місті Кам'янець-Подільський. У 2009 році закінчив вокальний факультет Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, у 2005-2007 рр. був солістом Національної філармонії України, потім протягом 8 років – солістом Академії молодих оперних співаків Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі.

Також у концерті ви почуєте найяскравіших оперних вокалістів, серед яких:

Сара-Джейн Брендон / Sarah-Jane Brandon (сопрано)

Переможниця конкурсу ім. Кетлін Феррієр 2009 року, відома англійська співачка Сара-Джейн Брендон / Sarah-Jane Brandon навчалася в Міжнародній оперній школі ім. Бенджаміна Бріттена. Вона була однією з найталановитіших учасниць проекту «Молодий співак» на Зальцбурзькому фестивалі 2011 року. У розмаїтому репертуарі Сари-Джейн Брендон особливо виділяють партію Графині у «Весіллі Фігаро», яку вона з величезним успіхом виконала у виставах Semperoper Dresden (Дрезденської державної опери), Англійської національної опери, Палм Біч Опери у Флориді, оперних театрів Діжона, Сент-Етьєна, Кейптауна, Національного театру Бахрейна, а також у постановках відомих оперних фестивалів у Глайндборні та Саволінні.

Андрій Гонюков (бас)

Чудовий український співак, лауреат міжнародних конкурсів Андрій Гонюков закінчив Національну музичну академію України ім. П.І.Чайковського у 2008 році. Він є солістом Національної опери України ім. Т.Шевченка, запрошеним солістом Московського Большого театру та Михайлівського театру у Санкт-Петербурзі. Оперний репертуар артиста включає ролі Варлаама та Пімена у «Борисі Годунові», Раймондо в «Лючії ді Ламмермур», Дона Базиліо у «Севільському цирульнику», Дона Манніфіко у «Попелюшці», Короля Рене в «Іоланті», Князя Галицького та Кончака у «Князі Ігорі», Тимура в «Турандот», Малюти Скуратова і Собакіна у «Царевій нареченій», Монтероне у «Ріголетто», Короля Єгипту і Рамфіса в «Аїді», Дулькамара у «Любовному напої» та багато інших.

Співак працював із такими відомими диригентами та режисерами як Антоніо Паппано, Маріс Янсонс, Туган Сохієв, Максим Шостакович, Михайло Татарников, Даніель Рустіоні, Андрій Жолдак, Фабіо Спарволі.

Юлія Засімова (сопрано)

Найперспективніше українське ліричне сопрано, що зачаровує своїм тембром! Єдина представниця від України на одному з найпрестижнішіх конкурсів вокалістів Neue Stimmen (Нові голоси) у Німеччині. Півфіналістка Le Grand Prix de l’Opera (Бухарест). Навчається у Національній музичній академії України ім. П.І.Чайковського, клас Марії Стеф’юк.

Окрасою вечора стане виступ Камерного хору «Хрещатик», широко знаного своїми мультижанровими шоу-програмами, професіоналізмом і витонченістю виконання – колективу, який постійно відкриває нові грані хорового мистецтва, вдало експериментує, виходячи за рамки звичного академічного стилю.

Гран-концерт «O FORTUNA!» пройде за участі «Kyiv Fantastiс Orchestra» – оркестру високопрофесійних музикантів, відомого своєю універсальністю. Репертуар колективу охоплює практично весь діапазон жанрів сучасної музики: джаз різних напрямків, естрадні композиції, класичні симфонічні та камерні формати, популярну музику, кінематографічні саундтреки, симфонічні кавер-версії рок-хітів. Художній керівник та диригент оркестру - Микола Лисенко. З колективом виступали відомі світові зірки: композитор і піаніст Мішель Легран, оперні співаки Хосе Каррерас, Монсеррат Кабальє, Алессандро Сафіна, Дмитро Хворостовський, солісти популярного французького мюзиклу «Нотр Дам де Парі» та рок-опери «Моцарт». Оркестр неодноразово брав участь у концертах та студійних записах сучасних українських виконавців - Руслани Лижичко, Джамали, Олександра Пономарьова, Тіни Кароль, Асії Ахат і Pianoboy.

Вперше за довгий час до Києва повертається світова класична музика. Не пропустіть можливість насолодитися двогодинним концертом із кращих вокальних і хорових творів від всесвітньо відомих виконавців, які своїм голосом завоювали головні оперні сцени і мільйони слухачів!

Диригенти: Алла Кульбаба, Павло Струць.

Організатор концерту – Академічний камерний хор «Хрещатик» за сприяння Українського класичного артистичного агентства.

Захід приурочено до Дня Гідності та Свободи.

Тільки живий звук!