У Львові до відзначення річниці ЗУНР долучилися учні і студенти

«День» уже інформував про те, що у Львові з нагоди 99-ої річниці проголошення Західноукраїнської народної республіки та Листопадового чину відбулася низка пам’ятних заходів.

Зранку, традиційно, як і годиться цього дня, представники міської та обласної гілок влади разом із громадськістю і священнослужителями на Личаківському кладовищі помолилися за тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України.

Також поклали квіти та запалили лампадки біля Меморіалу воїнам УГА, могили президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та могил полеглих в Антитерористичній операції.

Згодом відбулася піша хода від Франкового університету до Янівського цвинтаря – до Меморіалу Українським січовим стрільцям. Участь у заході взяли школярі та студенти, також – освітяни і представники міської влади. До ходи долучився і Львівський міський голова Андрій Садовий.

«Якщо ви, проходячи повз ті могили, подивитесь на час народження і час смерті, то побачите, що це дуже часто ваші однолітки, – зазначив на віче мер. – То чому вони йшли в бій і віддавали своє життя? Заради того, щоб наш прапор був високо. Цей прапор символізує нашу з вами волю і гідність. Україна прожила складне минуле століття. Насильницькою смертю у минулому столітті був убитий кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Я не знаю нації в світі, яка би перейшла через такі випробування. Можливо тут, на Галичині, було трошки простіше, бо тут був Митрополит Андрей Шептицький. Сьогодні є також роковини від дня його смерті. Його праця, його великі зусилля дали неймовірний порив – і чин Січових Стрільців, і наші повстанці, вояки УПА – вони всі надихались жагою волі, вільності, бути вільними людьми».

Варто додати, що пішу ходу організували Університет імені Івана Франка та управління внутрішньої політики Львівської міської ради. То ж мер Садовий подякував керівництву вишу за добру організацію меморіального походу. Також звернувся до молоді: «Цей захід – дуже важливий, бо додає розуміння значення події. Ви згодом будете читати Дашкевича, інших наших істориків, і ці книжки даватимуть розуміння усіх тих історичних процесів. Але маю одне побажання до викладачів і студентів – маємо шанс бути успішними тільки за однієї умови: якщо будемо освіченою нацією, якщо будемо мати мудрих провідників і керівників. Тому велике прохання до студентів – добре вчіться, і тоді своїми добрими знаннями ви будете прославляти нашу державу. Прохання до викладачів – будьте строгими і відповідальними».

А ще у межах відзначення річниці ЗУНР товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» реконструювало події Листопадового чину.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА