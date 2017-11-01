У Львові представили акварелі Всеволода Шарка

Виставку автора з Дніпра розгорнуто у галереї «Зелена канапа». В експозиції – 26 робіт із серій «Холодні береги», «Ненаписані листи», «Полярні сни», «Промзона», «На краю часу», «Структура осені», «Запахи», які організатори показу об'єднали назвою «Острови». «...Оточені потоками часу острови людських життів. То відкриті вітру сумнівів, то покриті снігом забутих надій. або прикрашені слідами коханих, що босоніж пробігли по сонцем побіленій гальці. У непрозорій глибині часу пропливають рибинами спогади. Невловимі, на межі сприйняття, то живі, виразно ясні, наближаються до самого краю сітківки ока. Острови людських життів …», – анонсували експозицію у галереї.

Всеволоду Шарку – 50 років. Аквареліст вже не вперше виставляється у Львові – 2015-го мав показ в Арт-галереї Гері Боумена. Власне, на тій виставці і познайомилася з роботами художника з Дніпра мистецтвознавець Олеся Домарадзька і запросила на наступний показ у Львові – саме у «Зеленій капапі». «Тут є небанальні сюжети, – говорить Олеся Домарадзька. – Всеволод показує те, що актуально, те, що цікаве у мистецькому світі. Пейзаж вже перемальований зі всіх сторін – як тільки можна і всіма можливими техніками. Знайти щось нове у пейзажі важко, і тому зараз художники шукають нові сюжети для пейзажів. Це індустріальний пейзаж, якісь вокзали, станції, закинуті фабрики, і це – сучасно, цікаво, несподівано. Це є сучасна урбаністична лірика. І мені це дуже сподобалося. Крім того, техніка виконання у Всеволода дуже висока».

Варто зазначити, що Всеволод Шарко за освітою – інженер-робототехнік. Розповідає, що живописом цікавився завжди. А от малює – останні п’ять років. Брав участь у багатьох виставках в Україні та за її межами (в Італії, Албанії, Словенії, Індії, США та Туреччині). Мав кілька персональних показів. Твори Шарка є у приватних колекціях та у збірці Дніпропетровського художнього музею.

Усі попередні роки, відразу після закінчення фізико-технічного факультету Дніпропетровського університету, працював у галузі дизайну. Заснував кілька дизайнерських студій. Також працював аніматором, художником-постановником, арт-директором. «У мене була достатньо довге, у 22 роки, дизайнерське життя», – розповідає Всеволод і додає, що завжди волів займатися графікою, аквареллю, живописом, і це те, чого йому хотілося по-справжньому.

Щодо, власне, техніки акварелі, то, розповідає, ще у студентські роки побував на виставці художника Юшкова і зрозумів, що акварель може бути не такою, як її зазвичай подають: легка, радісна, пасторальна, розважальна тощо. «Тобто я побачив, що акварель – дуже потужна техніка, котра дозволяє реалізовувати дуже серйозні задачі, – говорить художник. – І мені стало цікаво розв’язувати питання, котрі для акварелі не притаманні».

Всеволод зазначає, що ним у творчості керує не емоція – радше, думка, яка є реакцією на його внутрішнє життя. «Це розмірковування про щось, зображені у такий спосіб, – говорить аквареліст. – Для мене неважливо, чи то пейзаж, чи то натюрморт, чи то портрет… Це всього-на-всього інструмент для передачі певної думки. Це просто символи, котрі я використовую для передачі якихось своїх станів…».

Оглянути небанальні сюжети Всеволода Шарка, вловити думку і внутрішні стани аквареліста, побувати на його островах людських життів встигнуть всі охочі – експозиція «Острови» чинна у мистецькій галереї «Зелена канапа» (вул. Вірменська, 7) до 19 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.