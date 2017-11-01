У Львові відтворюють події Листопадовго зриву

Сьогодні, 1 листопада, у Львові відзначають 99-ту річницю проголошення ЗУНР. Події майже сторічної давнини під Львівською облдержадміністрацією відтворює товариство пошуку жертв війни «Пам’ять».

З само ранку, під стінами ЛОДА реконструкторами було виголошено акт проголошення Західної Української Народної Республіки. Після цього поблизу входу у будівлю облаштували барикади. На старій машині того часу привезли дрова. Щоб зігрітися реконструктори використовують буржуйку. На ній готують кашу та заварюють чай. На озброєнні у них є кріси, а також кулемет та гармата. Під стінами ЛОДА вони перебуватимуть протягом дня та будуть розповсюджувати серед перехожих інформацію про Листопадовий зрив.

«Ми максимально сьогодні відтворюємо події 1918 року. Як і тоді, 1 листопада, люди звично ішли на роботу, але під адміністративними будівлями в центрі міста їх чекала незвична картина – вони були в барикадах, а навколо ходили військові патрулі у австрійських одностроях. Проте у них на рукавах були синьо-жовті пов’язки та такого ж кольору чічки у головних уборах», - розповів голова «Пам’яті» Любомир Горбач.

Проте сьогоднішнім дійством відзначення річниці проголошення ЗУНР не завершиться. Так у неділю, 5 листопада, члени товариства «Пам’ять» проведуть марш «Слави Галицької Армії та військ УНР». Після цього відбудеться театралізоване військово-історичне дійство «Бої за столицю - Львів».

Довідка «Дня»

У 1918 році після краху Австро-Угорської імперії до Львова 1 листопада мала приїхати Польська ліквідаційна комісія і перебрати владу у Галичині. Українці вирішили діяти на випередження і у ніч на 1 листопада січові стрільці захопили усі ключові точки у Львові. Ці події історики назвали «Листопадовим чином» або «Листопадовим зривом» і вони спричинили проголошення ЗУНР, а також стали початком українсько-польської війни і боїв за Львів.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора