У НАТО є плани на випадок прямої агресії РФ проти України, - Пристайко

1 листопада, 2017 - 21:29
Північноатлантичний альянс має плани на випадок ескалації російської військової агресії проти України.
Про це заявив глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".
"Безумовно, планування обов’язково відбувається. Його результатом є реакція Альянсу щодо посилення військової присутності в Балтії, Польщі, Румунії і Болгарії. Це невипадково. Адже є відповіддю на зростаючу загрозу з боку Росії, що підтверджується спробою анексії Криму та дестабілізації сходу України", – сказав Пристайко.
Водночас, зазначив дипломат, Україна не є членом Альянсу, членів якого всі союзники зобов’язані захищати.
Нагадаємо, що санкції проти РФ послаблювати не можна.
Джерело: Укрінформ