У НАТО є плани на випадок прямої агресії РФ проти України, - Пристайко

Північноатлантичний альянс має плани на випадок ескалації російської військової агресії проти України.

Про це заявив глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

"Безумовно, планування обов’язково відбувається. Його результатом є реакція Альянсу щодо посилення військової присутності в Балтії, Польщі, Румунії і Болгарії. Це невипадково. Адже є відповіддю на зростаючу загрозу з боку Росії, що підтверджується спробою анексії Криму та дестабілізації сходу України", – сказав Пристайко.

Водночас, зазначив дипломат, Україна не є членом Альянсу, членів якого всі союзники зобов’язані захищати.

Нагадаємо, що санкції проти РФ послаблювати не можна.