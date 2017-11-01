Нарід, що забуває минуле, ніколи не буде нацією.
Андрей Шептицький, митрополит Української Греко-Католицької Церкви

У НАТО є плани на випадок прямої агресії РФ проти України, - Пристайко

1 листопада, 2017 - 21:29
Фото: АПУ

Північноатлантичний альянс має плани на випадок ескалації російської військової агресії проти України.

Про це заявив глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

"Безумовно, планування обов’язково відбувається. Його результатом є реакція Альянсу щодо посилення військової присутності в Балтії, Польщі, Румунії і Болгарії. Це невипадково. Адже є відповіддю на зростаючу загрозу з боку Росії, що підтверджується спробою анексії Криму та дестабілізації сходу України", – сказав Пристайко.

Водночас, зазначив дипломат, Україна не є членом Альянсу, членів якого всі союзники зобов’язані захищати.

Нагадаємо, що санкції проти РФ послаблювати не можна.

Джерело: Укрінформ
Новини партнерів
Loading...