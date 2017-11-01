У США можуть дозволити експлуатацію безпілотних автомобілів на дорогах загального користування

У "дорожніх" відомствах Сполучених Штатів розглядають можливість використовувати автомобілів без органів управління – тобто без керма і педалей. Національне управління безпеки дорожнього руху США шукає способи зняття всіх обмежень для експлуатації безпілотних автомобілів на дорогах загального користування, пише Tehnot.

Основною перешкодою для цього на сьогодні є позиція регуляторів, однак у відомстві мають намір знайти всі «непотрібні бар’єри» і прискорити їх скасування. Зокрема, Управління планує провести дослідження, які допоможуть визначити, які правила морально застаріли і вимагають повного скасування, а які можна частково переписати. Співробітники пообіцяли, що найближчим часом випустять пояснювальну записку з описом перешкод, які гальмують прогрес безпілотних автомобілів.

На даний момент автовиробники США обмежені 75 вимог безпеки до робомобілей. Ці правила виключають керування автомобілем без живого водія і, як наслідок, гальмує розвиток безпілотних систем.

До речі, в тій же Індії хочуть заборонити безпілотні автомобілі.