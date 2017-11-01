У Вінниці вшанували жертв червоного терору

Сьогодні, 1 листопада, після завершення робочого дня представники польської громади Вінниці на знак вшанування жертв червоного терору провели меморіальну акцію «Вогник пам’яті». Її організатором виступило Генеральне Консульство Республіки Польща та активісти громадських організацій. За їхніми словами, під час масових репресій у 1937–1938 роках на Вінниччині було знищено понад 20 тисяч жителів. Окрім українців, жорстоко вбивали й поляків, які стали за чисельністю втрат стали другими. Церемонія вшанування невинно убієнних відбулася біля каплички у Центральному парку культури та відпочинку, де у 30-х роках минулого століття були захоронені тіла понад 10 тисяч жертв комуністичного терору.

«Польська громадськість започаткувала акцію «Вогник пам’яті» вже давно. Три роки тому, у 2014-му, на будівлі колишнього радіовузла Центрального парку, яка наприкінці ХІХ – початку ХХ століття слугувала каплицею, були встановлені пам’ятні дошки про ті жахливі події, написані українською та польською мовами, як знак скорботи, – коментує представник польської громади Вінниці Юрій Войціцький. – Щороку в День усіх святих, який сьогодні відзначають у Польщі, католики йдуть на цвинтарі і згадують померлих. Особливо у цей день згадують невинно убитих – жертв політичних репресій. У цьому році вже буде 80-річниця масових вбивств подолян. І незалежно від того, якого вони були походження – українці чи поляки, німці чи євреї, ми вшановуємо їхню пам’ять. І особливо тепло з того, що до нашої акції щороку долучаються представники різних національних, адже цей біль один на всіх».

Окрім меморіальної акції у Вінниці, заходи на честь вшанування жертв кривавого терору відбулися і в районних центрах області. Так, у місті Бар встановили меморіальний знак «Жертвам сталінських репресій», який розмістили на території римо-католицького цвинтаря. А у селі Снітків Мурованокуриловецького району відкрили пам’ятний хрест загиблим полякам. Шестисот кілограмовий монумент створили спільними зусиллями місцевої громади та польських волонтерів з міста Лігниці, що на західній Польщі. Також у костелах та храмах Вінниччини провели поминальні службу за всіх невинно убієнних і репресованих, під час яких читали молитву за загиблими поляками та просили миру для України.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора