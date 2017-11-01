У жовтні підвищення пенсії на 140 грн отримали 7 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики

У листопаді ще понад 3 мільйони пенсіонерів отримають підвищення пенсії. Про це повідомляє прес-центр Міністерства соціальної політики.

У відомстві розповіли, що розмір пенсії вже збільшили для 10,2 мільйонів українців. Зокрема, доплату до 200 грн отримало 4, 794 млн людей, в розмірі від 200 до 500 грн – 2 ,069 млн людей, від 500 грн до 1000 грн – 1, 291 млн людей тис, і ще 2 082 мільйона людей отримали доплату понад 1 тис грн.

"У жовтні підвищення пенсії отримали понад 6,9 млн. пенсіонерів, розмір підвищення яких перевищував 140 грн. Ті ж у кого розмір підвищення менше отримають доплату за жовтень разом із підвищеним розміром у листопаді", - підсумували у міністерстві.