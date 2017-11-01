Україна та Саудівська Аравія співпрацюватимуть в АПК

Україна та Королівство Саудівська Аравія підписали Меморандум про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства.

Про це повідомив народний депутат України Артем Вітко на своїй сторінці у Facebook.

«Міжурядовий документ на законодавчому рівні визначає конкретні напрями двостороннього інвестиційного співробітництва у сільськогосподарській галузі та механізми заохочення інвестицій у сільське господарство. Зокрема, Сторони здійснюватимуть обмін інформацією про інвестиційне середовище, включаючи аграрну політику, правила та регулюючі нормативні акти з питань залучення інвестицій, податкового регулювання, потенційних інвесторів із зазначенням їхніх потреб, а також наявність інвестиційних компаній, які мають намір проводити діяльність у галузі сільського господарства та діючі програми підтримки інвестицій», - йдеться у повідомленні.

Крім того, політик зазначив, що за 9 міс. 2017 року експорт продукції сільського господарства до КСА склав 309,8 млн. дол.

«Експорт сільськогосподарської продукції з України до КСА становить близько 80% від загального обсягу вітчизняного експорту до Королівства. За 9 міс. 2017 року експорт продукції сільського господарства склав 309,8 млн. дол», - пояснив Вітко.

Нагадаємо, що Україна та Саудівська Аравія спростять візовий режим.