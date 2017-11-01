Україна та Саудівська Аравія спростять візовий режим

Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму та процедури хаджу (паломництва) до святих міст ісламу в Королівстві Саудівська Аравія.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму коментарі, розміщеному на сторінці у Facebook.

“Були досягнуті дуже важливі домовленості щодо спрощення візового режиму. Я з подивом дізнався про те, що на сьогоднішній день візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед усіх країн світу для українців, і відповідно - візи до України найдорожчими для саудитів. Ми з Королем, Його Величністю, домовилися про те, що ми рішуче знижуємо ставки плати зборів за візи і рухаємося до того, щоб забезпечити та полегшити міжлюдські контакти, полегшити можливості для бізнесменів, підприємців, туристів”, - сказав він.

Президент також вказав на релігійні обміни та можливість для мусульман-українців (а в Україні проживає до 2 млн мусульман) здійснити хадж до Саудівської Аравії. “Ми домовилися про те, що ми зробимо максимально спрощення процедури хаджу. І я не виключаю, що і з українського боку ми зробимо декілька ініціатив, які допоможуть захистити права українців-мусульман”, - зазначив Порошенко.

Міністерство закордонних справ України домовилося про спрощення візового режиму із Саудівською Аравією, підтвердив у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Домовилися спрощувати візовий режим з Саудівською Аравією. Завтра - безвіз з Еміратами. Затока відкривається для України", - написав Клімкін.