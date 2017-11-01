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Україна зацікавлена в залученні інвестицій Саудівської Аравії, - Порошенко

1 листопада, 2017 - 11:41
Фото АПУ

Україна зацікавлена в залученні інвестицій Королівства Саудівська Аравія та участі саудівських компаній у процесах приватизації в нашій державі. Про це заявив Президент Порошенко під час переговорів з керуючим директором Публічного інвестиційного фонду Королівства Саудівська Аравія Ясіром бін Османом Ар-Румаяном, повідомляє прес-служба Глави держави.

“Ми вітаємо участь саудівського капіталу державної і приватної форми в реалізації привабливих взаємовигідних проектів на території України, зокрема у таких сферах як літакобудування, сільське господарство, суднобудування, оборонна промисловість, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, а також у процесі приватизації в нашій країні”, – наголосив Порошенко.

У ході зустрічі сторони обговорили можливості подальшого розширення інвестиційного співробітництва між Україною і Саудівською Аравією.

Прошенко поінформував саудівську сторону про хід реалізації реформ в Україні та заходи, спрямовані на покращення бізнес клімату та підвищення інвестиційної привабливості України. Він також запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні.

Зі свого боку, Ясір бін Осман Ар-Румаян поінформував про діяльність Публічного інвестиційного фонду у рамках реалізації амбітного плану економічних реформ “Saudi Arabia’s Vision 2030”, спрямованого на послаблення залежності Королівства від доходів нафтового сектору. Станом на 2017 рік активи фонду становлять 160 млрд доларів США.

Джерело: День
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