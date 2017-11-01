Україна зацікавлена в залученні інвестицій Саудівської Аравії, - Порошенко

Україна зацікавлена в залученні інвестицій Королівства Саудівська Аравія та участі саудівських компаній у процесах приватизації в нашій державі. Про це заявив Президент Порошенко під час переговорів з керуючим директором Публічного інвестиційного фонду Королівства Саудівська Аравія Ясіром бін Османом Ар-Румаяном, повідомляє прес-служба Глави держави.

“Ми вітаємо участь саудівського капіталу державної і приватної форми в реалізації привабливих взаємовигідних проектів на території України, зокрема у таких сферах як літакобудування, сільське господарство, суднобудування, оборонна промисловість, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, а також у процесі приватизації в нашій країні”, – наголосив Порошенко.

У ході зустрічі сторони обговорили можливості подальшого розширення інвестиційного співробітництва між Україною і Саудівською Аравією.

Прошенко поінформував саудівську сторону про хід реалізації реформ в Україні та заходи, спрямовані на покращення бізнес клімату та підвищення інвестиційної привабливості України. Він також запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні.

Зі свого боку, Ясір бін Осман Ар-Румаян поінформував про діяльність Публічного інвестиційного фонду у рамках реалізації амбітного плану економічних реформ “Saudi Arabia’s Vision 2030”, спрямованого на послаблення залежності Королівства від доходів нафтового сектору. Станом на 2017 рік активи фонду становлять 160 млрд доларів США.