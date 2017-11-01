Українці створили сервіс, який покращує якість світлин в один клік

Українці запустили сайт, на якому можна покращувати якість фотографій в один клік.

Веб-сайт називається Let's Enhance і є безкоштовним, повідомляє PetaPixel.

Користувачу не потрібно редагувати фотографію варто лише розмістити знімок на сайті і почекати декілька хвилин. Фото оброблятиметься за допомогою нейромережі. Для того, щоб редагувати фотографії, потібно зареєструватись на сайті: це можна зробити через електронну пошту або Facebook.

Кожного разу, коли ви завантажуєте фотографію, для вас створюються три результати: фільтр Anti-JPEG просто видаляє артефакти (дефекти на фото), щн один фільтр дозволяє масштабувати якусь частину фото зберігаючи якість існуючих деталей фото. А "магічний фільтр" малює нові деталі на фотографії, яких насправді там не було використовуючи AI штучний інтелект.

Щоправда, обробка деяких знімків триває довго: час редагування залежить від розміру фотографії. Втім, українці кажуть, що на досягнутому не зупиняться і планують апгрейдити проект.

"Основна ідея — це створення декількох окремих нейромереж, які будуть займатись обробкою різних типів фото. Зараз програма найкраще обробляє пейзажні фото та знімки тварин", - розповіли розробники.