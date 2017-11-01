Українська спортсменка стала другою ракеткою світу серед юніорів

Українська тенісистка Марта Костюк зайняла другу сходинку в юніорському рейтингу Міжнародної федерації тенісу (ITF). Про це повідомляється на сайті організації.

Українка поліпшила позицію завдяки перемозі на Підсумковому "Мастерсі" в китайському Ченду. На першому місці - американка Уїтні Осуігве, яка є чемпіонкою юніорського "Ролан Гаррос".

Як повідомляє "Великий теніс України", раніше представницям України вдалося завершити рік в топ-10 юніорського рейтингу ITF всього чотири рази: - 2004 рік: Катерина Бондаренко - друге місце; - 2006 рік: Христина Антонійчук - шосте місце; - 2010 рік: Еліна Світоліна - друге місце; - 2016 рік: Даяна Ястремська - восьме місце.

Для того, щоб обігнати представницю США і стати першою українкою, яка завершила рік на верхньому рядку рейтингу, Костюк необхідно дійти мінімум до фіналу одного з турнірів вищої категорії в Мексиці (Abierto Juvenil Mexicano) або США (Orange Bowl), або ж виграти титул на турнірі першої категорії в Мексиці (Yucatan Cup) або США (Eddie Herr).

Наголошується, що Марта відсутня в заявочних списках всіх вищевказаних змагань, на відміну від Уїтні, яка заявила про участь в обох випадках.

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