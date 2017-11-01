Умеров закликав ЄС продовжувати санкції, доки РФ не відмовиться від намірів щодо ОРДЛО і Криму

Євросоюз має залишати на порядку денному питання санкцій проти РФ. Про це на пленарному засіданні Євронест у Києві заявив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, передає УНН.

Подякувавши європейській спільноті за підтримку, він зазначив, що "звільнення двох осіб – це маленький епізод у великій історії", оскільки "ще більше 40 осіб є за гратами".

Відтак Умеров звернувся до депутатів Євронест: "У мене є прохання: ні в якому разі санкції проти Росії не мають бути зменшені чи пом’якшені. Ніколи і ні за яких обставин не знімайте це питання до поновлення територіальної цілісності України".

«Агресія, яку зробила Росія, повинна бути покарана. Не забувайте про Крим, Луганськ і Донецьк. Продовжуйте реалізовувати економічні санкції до тієї міри, щоб Росія сама відмовилася від своїх намірів щодо Луганська, Донецька і Криму», - заявив Умеров, пише "Радіо Свобода".

Ахтем Чийгоз підкреслив, що для вирішення кримської проблеми потрібно події, що відбуваються на півострові «називати своїми іменами».

«Там - терор, там люди гинуть щодня, там людей саджають кожен день. Просто ті, хто чинить опір цьому терору, не беруть зброю в руки і використовують ті мирні методи, до яких закликає європейське співтовариство. Ми не розуміємо, коли якийсь керівник або окремі групи громадян в сусідніх з нашою країнах Європи не хочуть бачити очевидного - трагедії, загибелі людей; не хочуть заморочуватися тією проблемою, трагедією - і шукають можливості спілкуватися з агресором. А в свою чергу цей тиран шукає фашистські методи проти, в тому числі, і свого народу, транслює своєму народу нібито уявне благополуччя, нібито уявну демократію. У Росії немає судів, в Росії немає законів. У Росії є терор», - зазначив Чийгоз.

За його словами, якщо країни Європи разом не будуть усвідомлювати і не будуть давати чіткі формулювання дій Росії, то її агресію не можна буде зупинити, вона торкнеться всіх.