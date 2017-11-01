В АТО загинув майор Нацгвардії України

У районі проведення Антитерористичної операції (АТО) 1 листопада загинув майор Національної гвардії Сергій Сиротенко.

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

Відзначається, що офіцер підірвався на міні поблизу населеного пункту Мар'їнка. Отримані поранення виявилися смертельними.

"Близько 11:30 1 листопада при виконанні бойового завдання в районі Мар'їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко отримав травми, не сумісні з життям. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу в лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Сергій Сиротенко був призваний по мобілізації у лютому 2015 року. Із червня 2016 року почав проходити службу в Нацгвардії за контрактом. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.