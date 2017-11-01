В Україні розробили нейромережу, що поліпшує якість смартфон-фотографій

В Україні створили нейромережу, яка покращує фотографії, зроблені на смартфон. Стартап let’s Enhance запустив онлайн-сервіс letsenhance.io, що поліпшує якість фотографій за допомогою штучного інтелекту.

Цей проект дозволяє «наближати» окремі ділянки знімків і покращувати фотографії в цілому. При цьому якість не страждає, пише Tehnot.

Розробники використовували технологію машинного навчання super-resolution, за якою нейромережа відновлює деталі, а також зберігає чіткі лінії і контури об’єктів, спираючись на свої знання про типових об’єктах і текстурах в реальному світі.

Система вміє прибирати JPEG-артефакти і вчетверо збільшує роздільну здатність знімка. Також система може домалювати об’єкти по мірі необхідності.

Кожна людина, що знімає на цифрову камеру, стикався з проблемою появи помітних пікселів при наближенні знімка або використанні цифрового зума. Частково цю проблему вирішує бікубічна інтерполяція, що дозволяє позбутися від помітних пікселів, але при цьому робить фото розмитим і мильним. Ми ж використовуємо нейронні мережі і машинне навчання.