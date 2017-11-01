Відсьогодні "Київавтодор" перейшов на цілодобовий режим роботи

1 листопада усі дорожньо-експлуатаційні "Київавтодору" перейшли на цілодобовий режим роботи. Про це повідомляє прес-служба підприємства в Facebook.

"Зараз 345 одиниць снігоприбиральної техніки підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" чекають першого снігу. Крім того, у разі інтенсивних затяжних снігопадів столичні шляховики уже підписали договори на залучення 159 одиниць техніки сторонніх організацій", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підготовка до зимового періоду була розпочата ще влітку, закуповувалися посипальні матеріали, проводився ремонт техніки і механізмів.

Нагадаємо, вчора у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних - Airbus A321.