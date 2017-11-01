Внаслідок наїзду у Нью-Йорку загинули 8 людей, інцидент розслідують як теракт

Вісім людей загинули та майже десяток отримали поранення внаслідок наїзду на людей та стрілянини 29-річного чоловіка біля Всесвітнього торгового центру 31 жовтня в Нью-Йорку.

Поліція заявляє про навмисний характер дій нападника та розглядає наїзд як терористичний акт. Так само "терактом" назвав цей інцидент і президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter. За даними ЗМІ, слідчі знайшли докази, котрі вказують на те, що зловмисник міг скоїти цей напад у ім'я терористичного угруповання "Ісламська держава". Так само є інформація, що під час нападу затриманий вигукував "Аллах акбар", передає DW.

Вантажівкою кермував виходець з Узбекистану Сайфулло С. Про це у ніч на середу, 1 листопада, повідомила низка ЗМІ з посиланням на неназваних представників слідства. Офіційного підтвердження поліцією цієї інформації поки не було. Повідомляється, що водієві вантажівки - 29 років і він 2010 року легально прибув із Узбекистану до США.

Спочатку в США він мешкав у штаті Огайо. Водійські права, виявлені при ньому, видані у Флориді. Утім, до скоєння наїзду в Нью-Йорку зловмисник проживав у Нью-Джерсі. Після інциденту американська компанія Uber повідомила, що підозрюваний свого часу склав перевірку для компанії та півроку співпрацював з цим сервісом приватних автомобільних перевезень, виконавши 1400 замовлень. Вантажівку, якої було скоєно напад, зловмисник орендував, передає інформагенція Reuters.

Перевірка осіб восьми загиблих унаслідок наїзду автомобіля на пішоходів виявила, що п’ятеро з них були громадянами Аргентини. Ще одна жертва наїзду - громадянин Бельгії, що підтвердили МЗС обох країн.

У свою чергу, українців серед загиблих і постраждалих у Нью-Йорку від наїзду вантажівки на велосипедистів немає. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США у Facebook.

"За попередньою інформацією – українських громадян серед загиблих чи поранених немає. Посольство України в США та Генеральне консульство України в Нью-Йорку перебувають на зв’язку з правоохоронними органами міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня невеликий вантажний автомобіль виїхав у Нью-Йорку на велосипедну доріжку неподалік від Всесвітнього торговельного центру на Мангеттені та смертельно травмував вісім та травмував ще кілька десятків людей - велосипедистів та пішоходів. Інцидент стався в обідню пору за місцевим часом.

Після того як вантажівка збила кількох людей, вона зіткнулася з іншим автомобілем. Водій вийшов із машини і націлив у людей муляж вогнепальної зброї. Правоохоронці підстрелили зловмисника, його затримали. Зараз він у важкому стані.