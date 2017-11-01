Японські фінансові компанії планують замінити 30 тисяч працівників роботами

Розпочавши автоматизацію бізнесу, японські фінансові компанії планують замінити роботами і програмними алгоритмами 30 тисяч співробітників. Про це повідомляє Тehnot.

Наприклад, у холдинговій компанії Mizuho Financial Group до 2021 року програми замінять роботу 8 тисяч осіб. А до 2026 року робочі місця втратять 19 тисяч японців.

Банківська корпорація Sumitomo Mitsui Financial Group відкриває нові дата-центри. За прогнозами експертів, до 2020 року 4 тисячі працівників компанії втратять роботу, а їхні завдання виконуватимуть програми.

Нарешті, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ скорочує кількість підрозділів. Найближчим часом керівництво автоматизує 9,5 тисячі робочих місць головних офісів. Також програмами замінять ще 30% співробітників банківських відділень.