За день бойовики 5 разів обстріляли позиції сил АТО

У середу, 1 листопада, у районі проведення АТО противник 5 разів порушив перемир’я.

Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає, повідомив прес-центр штабу АТО.

На кожен ворожий обстріл сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння.

Найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку. Тут окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі били по укріплення сил АТО біля Талаківки. З цієї ж зброї у другій половині дня бойовики вели вогонь у районі Водяного.

На Донецькому напрямку вночі російсько-окупаційні угруповання обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету підступи до Луганського. Близько 16 години застосовували протитанкові гранатомети на південно-східних околицях Авдіївки.

Нагадаємо, що в АТО загинув майор Нацгвардії України.