Житомирщина першою в Україні розпочинає реформування інтернатів

Житомирщина стала першим регіоном, який починає впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2016 роки, яка була схвалена урядом нинішнього року. Саме для того, щоб розповісти, в чому сенс цієї реформи, як вона буде проходити не тільки в Житомирській області, а й по всій Україні 31 жовтня був організований семінар-тренінг для директорів інтернатних закладів, дитячих будинків-інтернатів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, представників РДА, міських рад, ОТГ області. Триватиме захід протягом трьох днів, на відкритті ж його виступили міністр соціальної політики Андрій Рева, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова Житомирської облради Володимир Ширма, Голова Фундації Lumos в Європі (Великобританія) Ірина Маланчук, керівник напрямів Деінституціалізація і Децентралізація проекту EDGE (Канада) Арсеній Положій.

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба сказав , що реформа має на меті вчасно виявляти проблеми сімей з дітьми і допомагати у їх вирішенні. На його думку, потрібно робити все, щоб діти жили в безпеці і благополуччі у сім'ї, а не в інтернаті. А запорукою успіху реформи має стати розвиток послуг підтримки сімей з дітьми на рівні громад. В Україні в інтернатах зараз перебуває 1,5% дітей країни. Згідно з Національною стратегією, вже у 2026 році дітей в інституціях має бути менше 0,5%. Ті, що з різних причин усе ж залишатимуться в інституціях, а не в сім'ях, мешкатимуть в невеликих закладах з умовами, що є максимально наближеними до сімейних.

Як зазначив міністр соціальної політики України Андрій Рева, успішність реформи залежить від комплексу інтегрованих послуг на місцевому рівні, які не дозволять вилучення дітей з родини. Виконання заходів з реалізації першого етапу реформи до 2019 року дасть можливість розробити та ухвалити нормативно-правові акти, організувати методичне забезпечення, необхідне для впровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей, проаналізувати існуючу мережу закладів , оцінити забезпечення прав дітей в кожному регіоні та затвердити регіональні плани реформування інтернатів. На цьому етапі важливо сформувати та навчити регіональні команди з впровадження вищезазначеної стратегії, розробити навчальні програми для підготовки, перепідготовки фахівців, зокрема тих, які працюють із дітьми з інвалідністю, розробити критерії моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, залучити інвестиції для впровадження реформи. Андрій Рева також зазначив: «Стратегічний напрямок цієї спільної роботи – забезпечити кожній дитині можливість виховуватись в родині. І ми готові надати фінансовий ресурс тим сім’ям, які готові відчинити свої двері для таких дітей. Реформування інтернатних закладів – це можливість дітей відчути себе потрібними у цьому світі».

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич зазначив, що майже 2500 дітей, а це 1,8% від загальної кількості, перебувають у 17 інтернатних установах області. З його слів, інтернатна форма роботи вже віджила себе, довівши неефективність, як у плані навчання та підготовки своїх вихованців до життя, так і з фінансової точки зору. Житомирщина першою в Україні реалізовує пілотний проект з реформування інтернатів на сучасніші й комфортні форми виховання дітей – за досвідом Великобританії.

Жоден інтернат, яким би гарним він не був, ніколи не замінить дитині сім’ю, - говорить очільниця Фундації Lumos в Європі Ірина Маланчук. Тому Lumos надає підтримку урядам по всьому світу з трансформації системи догляду за дітьми. Технічну, експертну та методичну допомогу надасть Фундація і у реалізації пілотного проекту на Житомирщині. Зазначимо, Lumos, заснована Джоан Роулінг для сприяння припинення інституціалізації дітей по всьому світові. До цього Фундація працювала з Болгарією та Молдовою, де нині вже майже повністю зникли інтернати. Тепер Lumos допоможе Україні з реформою деінституціалізації.

Того ж дня Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та голова Фундація Lumos Ірина Маланчук підписали Меморандум про співпрацю у процесі реформування інтернатних закладів.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора