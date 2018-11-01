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3 і 4 листопада Порошенко здійснить візит до Туреччини

1 листопада, 2018 - 15:17
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Президент України Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Туреччину. Про це повідомляє прес-служба президента. Візит призначено на 3 і 4 листопада.

На суботу, 3 листопада, призначено 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбудеться в Стамбулі під керівництвом президентів України і Туреччини.

"Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку україно-турецького співробітництва в торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній галузях. Президент України проведе окремі переговори з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом", - повідомляє прес-служба.

Також Порошенко візьме участь у відкритті меморіальної дошки на будинку, в якому в період з 1919 по 1922 рік розташовувалася дипломатична місія УНР. Крім того, заплановано відвідування Стамбульського університету, де функціонує відділення української мови та літератури, та відкриття виставки архівних документів, присвяченої 100-річчю дипломатичних відносин між країнами.

Крім цього, президент відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інавгурації Консульства України і культурного центру "Український дім".

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