3 і 4 листопада Порошенко здійснить візит до Туреччини

Президент України Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Туреччину. Про це повідомляє прес-служба президента. Візит призначено на 3 і 4 листопада.

На суботу, 3 листопада, призначено 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбудеться в Стамбулі під керівництвом президентів України і Туреччини.

"Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку україно-турецького співробітництва в торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній галузях. Президент України проведе окремі переговори з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом", - повідомляє прес-служба.

Також Порошенко візьме участь у відкритті меморіальної дошки на будинку, в якому в період з 1919 по 1922 рік розташовувалася дипломатична місія УНР. Крім того, заплановано відвідування Стамбульського університету, де функціонує відділення української мови та літератури, та відкриття виставки архівних документів, присвяченої 100-річчю дипломатичних відносин між країнами.

Крім цього, президент відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інавгурації Консульства України і культурного центру "Український дім".