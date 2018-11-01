ФФУ подала заявку на проведення Суперкубоку УЄФА у 2021 році у Харкові

Федерація футболу України подала заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 в Харкові. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Харківський стадіон "Металіст" може прийняти матч-відкриття євросезону в 2021 році. Суперниками українців будуть Білорусь (стадіон "Динамо", Мінськ), Фінляндія ("Олимпийский", Гельсінкі), Північна Ірландія ("Віндзор Парк", Белфаст). На проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021 претендують Санкт-Петербург і Мюнхен. За фінал Ліги Європи-2021 поборються Австрія (стадіон Ернста Хаппеля, Відень), Грузія (стадіон Бориса Пайчадзе, Тбілісі) та Іспанія (Севілья).

Остаточні заявки УЄФА мусить отримати до 15 лютого 2019 року. Рішення про проведення фіналів єврокубків буде прийнято влітку 2019 року.

Стадіон "Металіст" у Харкові відкрився в 1926 році. Свою нинішню назву отримав у 1967 році. В 2007 році почалася реконструкція стадіону під проведення Євро-2012. У 2008 році став першим після Києва стадіоном, де пройшов фінал Кубка України. Під час чемпіонату Європи на "Металісті" пройшли три матчі збірної Голландії - проти Данії, Німеччини та Португалії. З 2016 року 40-тисячну арену орендував "Шахтар", який грає тут свої домашні матчі.

Нагадаємо, цього року фінал Ліги чемпіонів вперше був зіграний в Україні. В красивому матчі "Реал" обіграв "Ліверпуль", а УЄФА була повністю досить проведенням головного матчу турніру.