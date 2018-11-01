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Forbes оприлюднив рейтинг найкращих фільмів жахів цього року

1 листопада, 2018 - 10:56
Кадр з фільму "Реінкарнація"

Журнал Forbes склав рейтинг найкращих фільмів жахів, що вийшли в прокат у 2018 році. Список, до якого увійшли п'ять фільмів, опубліковано на сайті видання.

Лідером став фільм "Реінкарнація", дебютна повнометражна робота режисера Арі Астера. Кінострічка розповідає про художницю Енні Грехем, у якої померла мати. Після похорону з сім'єю і близькими Грехем починають відбуватися різні моторошні та містичні речі.

На другому місці фантастичний трилер "Тихе місце" з Емілі Блант і Джоном Красінскі. Дія в ньому розгортається в постапокаліптичному світі, в якому Землю заполонили монстри з дуже чуйним слухом, які пожирають людей.

Третя сходинка дісталася комедії "Вибачте за турботу" про темношкірого працівника колл-центру, який намагається досягти успіху в кар'єрі, імітуючи голос білошкірої людини. На думку кінокритиків, абсурдний дистопічний світ фільму перетворює смішну історію на дуже жахливу.

До п'ятірки також потрапили ремейк слешера "Геловін" Девіда Гордона Гріна і науково-фантастичний хорор "Анігіляція" Алекса Гарленда.

Раніше журнал Esquire назвав "Анігіляцію" з Наталі Портман найкращим фільмом початку 2018 року.

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