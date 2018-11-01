Геращенко про санкції Кремля: "Напугали бабу туфлями на каблуках"

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на те, що опинилась у російських санкційних списках. Свою відповідь російським санкціям Геращенко опублікувала у Facebook.

Ірина Геращенко заявила, що вже давно не їздить до Росії і згадала фразу Віктора Черномирдіна "Напугали бабу туфлями на каблуках". Додала, що її ключовою задачею залишається робити все, аби санкції проти РФ посилювалися.

Вона закликала депутатів, які не опинилися у цьому списку задатися питанням, що вони роблять в українській політиці.

Про санкції на українські підприємства Ірина відреагувала наступним чином: "Росія планомірно нищила нас по експорту металургії, міндобрив, хімічної продукції, боролися з нами на світових ринках зброї, знищувала нас як потужного експортера металургійної і трубної промисловості".

Геращенко закцентувала увагу, що українським підприємствам, які потрапили під санкції і так давно перекрито вхід на російський ринок.

"І що ще підліше - заблоковано транзит в треті країни, як то Казахстан, Узбекистан, Туркменістан",- додала пані Ірина.