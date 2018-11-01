Головою Пенсійного фонду призначили Капінуса

Кабінет міністрів звільнив від обов'язків голови Пенсійного фонду України Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса. Відповідне рішення було прийняте 31 жовтня під час засідання уряду, повідомив віце-прем`єр Павло Розенко, інформує РБК-Україна.

"Кабмін звільнив від обов'язків голови Пенсійного фонду Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса", - сказав він.

Зазначимо, що Капінус з 2010 по 2011 роки був радником віце-прем'єр-міністра секретаріату Кабінету міністрів, а потім працював координатором у Координаційному центрі економічних реформ при президентові.

У 2015 році він очолив Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабміном. Капінус обіймав посаду держсекретаря Мінфіну з лютого 2017 року по жовтень 2018 року.