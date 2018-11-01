Художній інститут Чикаго виклав онлайн свою колекцію, представлені 44 тисячі творів мистецтва

Чиказький художній інститут оцифрував усю свою колекцію творів мистецтва.

Серед них – шедеври Ван Гога, Пікассо, Моне, Матісса. Для перегляду всього лише необхідно зайти на сайт інституту.

Тепер кожен безкоштовно може переглянути понад 44 тисячі всесвітньо відомих картин, скульптур з покращеними характеристиками перегляду зображення.

Таким чином Інститут хотів, щоб художні твори були більш доступними для вчених, студентів та широкої громадськості.

Твори мистецтва для зручності розподілили по тематиці та жанрам: імпресіонізм, поп-арт, тварини, міфологія, мода, сюрреалізм, портрети, есенціалізм тощо.

Картини розміщені у високому дозволі, що дозволить вивчати їх в деталях. Крім того, вони каталогізовані – користувач може вибрати твори цікавить його року, автора, сюжету і стилю.

Художній інститут Чикаго – другий за розмірами після Метрополітену-музею в Нью-Йорку музеїв у США.