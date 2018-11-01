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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Кошти уряду в державній скарбниці за місяць скоротилися на 31,5%

1 листопада, 2018 - 22:26
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становив 14,645 мільярда гривень, що на 31,5% менше показника місяцем раніше.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

У той же час, станом на 1 листопада 2017 року залишок на ЄКР становив 48,564 млрд грн, тобто в 3,3 рази більше.

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 рази нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Джерело: День

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