Маск заявив, що електрокарами "Tesla" можна буде керувати зі смартфона

Засновник компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати електромобілями за допомогою смартфона.
Про це він написав у Twitter.
"Ви зможете дистанційно керувати ним (електрокаром - ред.) з вашого телефона як великою радіокерованою автомоделлю, якщо він буде розміщеній в полі зору", - зауважив Маск.
За його словами, автомобіль їхатиме за власником "як домашня тварина", якщо він утримуватиме кнопку виклику в додатку Tesla.
Маск анонсував, що така можливість з'явиться приблизно через шість тижнів і буде працювати на всіх автомобілях, випущених протягом останніх двох років.
Зазначається, що автомобілі зможуть знаходити вільні місця на парковці та розпізнавати знаки під час паркування.
Car will drive to your phone location & follow you like a pet if you hold down summon button on Tesla app
— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2018