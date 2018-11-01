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Маск заявив, що електрокарами "Tesla" можна буде керувати зі смартфона

1 листопада, 2018 - 18:26
Фото Reuters

Засновник компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати електромобілями за допомогою смартфона.

Про це він написав у Twitter.

"Ви зможете дистанційно керувати ним (електрокаром - ред.) з вашого телефона як великою радіокерованою автомоделлю, якщо він буде розміщеній в полі зору", - зауважив Маск.

За його словами, автомобіль їхатиме за власником "як домашня тварина", якщо він утримуватиме кнопку виклику в додатку Tesla.

Маск анонсував, що така можливість з'явиться приблизно через шість тижнів і буде працювати на всіх автомобілях, випущених протягом останніх двох років.

Зазначається, що автомобілі зможуть знаходити вільні місця на парковці та розпізнавати знаки під час паркування.

Джерело: День

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