Маск заявив, що електрокарами "Tesla" можна буде керувати зі смартфона

Засновник компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати електромобілями за допомогою смартфона.

Про це він написав у Twitter.

"Ви зможете дистанційно керувати ним (електрокаром - ред.) з вашого телефона як великою радіокерованою автомоделлю, якщо він буде розміщеній в полі зору", - зауважив Маск.

За його словами, автомобіль їхатиме за власником "як домашня тварина", якщо він утримуватиме кнопку виклику в додатку Tesla.

Маск анонсував, що така можливість з'явиться приблизно через шість тижнів і буде працювати на всіх автомобілях, випущених протягом останніх двох років.

Зазначається, що автомобілі зможуть знаходити вільні місця на парковці та розпізнавати знаки під час паркування.