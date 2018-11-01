Меркель офіційно зустріли на площі біля Маріїнського палацу

Президент Петро Порошенко зустрівся з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччини Ангелою Меркель. Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу, повідомляє Укрінформ.

Планується, що лідери України й Німеччини обговорять актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою зміцнення українсько-німецького партнерства.

Очікується, що значну увагу під час переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму, акваторії Азовського моря і Керченській протоці, а також координації подальших спільних кроків з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії російській агресії, що триває.

Після переговорів президент і канцлер поспілкуються з представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель 1 листопада перебуває з робочим візитом у Києві. Окрім перемовин із Президентом Петром Порошенком, канцлер планує зустрітися з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та головами депутатських фракцій українського парламенту.

Нинішній візит Меркель в Україну є другим за останні чотири роки, попередній відбувся у серпні 2014 року.