Минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, 2 бійців поранено

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник 5 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого.

Крім того, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У штабі повідомили, що у ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.