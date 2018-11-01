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МЗС назвало нові санкції РФ продовженням агресії проти України

1 листопада, 2018 - 18:51
Фото 112.ua

Міністерство закордонних справ розцінило запровадження Росією санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній як продовження російської агресії проти України.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Як наголосили у відомстві, виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі "спеціальні економічні заходи" не мають нічого спільного з міжнародним правом.

В МЗС нагадали, що міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію.

"Вони можуть бути скасовані після безумовного і остаточного припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей", - наголошується в заяві.

"Україна вживатиме всіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, що РФ ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Джерело: День

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