На Львівщині відкрили найбільшу сонячну електростанцію в Західній Україні

В межах ХVIII Міжнародного економічного форуму, що зараз триває у Львові, сьогодні відбулося відкриття потужної сонячної електростанції. Запуск лише першої черги вивів СЕС на перше місце за потужністю та масштабністю у Західній Україні. Запуск наступної черги може поставити її на перше місце в Україні.

Сонячна електростанція "Яворів-1" розташована в с. Терновиця Яворівського району, Львівської області. Її потужність становить 36 МВт. Зводили її впродовж 10 місяців 2017-2018 років.

"Ми маємо великий потенціал. Енергоострів – це надважлива і тяжка праця, яку роблять звичайні люди. Це неоціненно важливий проект. Все, що дано Богом, ми повинні використовувати сповна. Тут я розумію, що Україна має чим пишатись. Я радий, що сьогодні можу бути саме тут, адже Львівщина сьогодні – лідер у залученні інвестицій, одна з перших у людському капіталі та альтернативній енергетиці", - зазначив перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Електростанція розташована на площі 75 га. На цій території розмістили близько 135 тисяч фотоелектричних панелей. На рік електростанція генеруватиме 41,251 млн. кВт/год електроенергії. На зведення СЕС "Яворів-1" витратили 34 мільйони євро, з яких 70 % є коштами Європейського банку реконструкції та розвитку.

Другу чергу сонячної електростанції планують відкрити у 2019 році.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора