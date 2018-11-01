НАТО уважно стежить за військовим посиленням РФ у Північній Атлантиці, - командувач сил США

НАТО готове відповісти на будь-яку загрозу в Північній Атлантиці та в Арктиці і уважно стежить за військовим посиленням Росії в цьому регіоні. Про це заявив командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго під час телефонної прес-конференції, запис якої оприлюднила прес-служба 6-го флоту США.

"Росія поступово і без зайвого шуму відновлює і збільшує свої військові можливості у Північній Атлантиці та Арктиці, чого не відбувалося з часів завершення "холодної війни", - сказав Фогго.

Він підкреслив, що Північна Атлантика є надзвичайно важливою для західною колективної безпеки.

"Я стурбований зростаючою і агресивною природою російських військ в Північній Атлантиці і Арктиці. У разі конфлікту, той, хто контролюватиме цей регіон, може загрожувати всьому північному флангу НАТО. НАТО має бути готовим для стримування", - сказав Фогго.

Він зазначив, що сили НАТО здатні відреагувати і стримати будь-яку загрозу в регіоні.

"Підводні човни США на сьогодні кращі за субмарини росіян, і ми володіємо акустичною перевагою. Але ми маємо утримати цю перевагу", - зазначив адмірал.

Адмірал пояснив, що його слова не означають неминучість конфлікту, але Росія демонструє агресивну поведінку в Європі і намір втручатися у внутрішні справи сусідніх країн.