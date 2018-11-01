Новим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні став Марк Етерінгтон

1 листопада, 2018 - 21:27
Новим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став британець Марк Етерінгтон.
Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці Twitter.
"Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника глави місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо місії та України", – йдеться у повідомленні.
Марк Етерінгтон повертається до #СММ #ОБСЄ на посаді Заступника Голови Місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо Місії та #України pic.twitter.com/WU6PJdg3id
— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) November 1, 2018
Джерело: День