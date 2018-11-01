Новим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні став Марк Етерінгтон

Новим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став британець Марк Етерінгтон.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці Twitter.

"Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника глави місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо місії та України", – йдеться у повідомленні.