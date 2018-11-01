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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Новим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні став Марк Етерінгтон

1 листопада, 2018 - 21:27
Фото OSCE SMM Ukraine ‏

Новим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став британець Марк Етерінгтон.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці Twitter

"Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника глави місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо місії та України", – йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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