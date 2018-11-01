Парашут для польоту на Марс пройшов усі випробування, - NASA

NASA протестувало парашут для польоту на Марс – він пройшов усі випробування.

Про це повідомляють на сайті агентства.

Пристрій розкрився за 0,4 секунди. У NASA говорять, що це – найшвидше розкриття парашута такого розміру в світі.

Парашут призначений для посадки марсохода Mars 2020 на поверхню цієї планети в лютому 2021 року.

«Mars 2020 везтиме найважчий вантаж зі всіх, які коли-небудь доставляли на Марс. Подібно до попередніх марсіанських місій, у нас буде лише один парашут, і він має працювати», – прокоментував менеджер проекту Mars 2020 Джон МакНеймі.