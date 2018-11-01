Парашут для польоту на Марс пройшов усі випробування, - NASA

1 листопада, 2018 - 22:49
NASA протестувало парашут для польоту на Марс – він пройшов усі випробування.
Про це повідомляють на сайті агентства.
Пристрій розкрився за 0,4 секунди. У NASA говорять, що це – найшвидше розкриття парашута такого розміру в світі.
Парашут призначений для посадки марсохода Mars 2020 на поверхню цієї планети в лютому 2021 року.
«Mars 2020 везтиме найважчий вантаж зі всіх, які коли-небудь доставляли на Марс. Подібно до попередніх марсіанських місій, у нас буде лише один парашут, і він має працювати», – прокоментував менеджер проекту Mars 2020 Джон МакНеймі.
Джерело: День