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РФ ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України

1 листопада, 2018 - 13:10
Фото Reuters

Голова уряду РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, що вводить «спеціальні економічні заходи» щодо 322 громадян та 68 компаній з України. Документ розміщений на сайті Кабміну РФ.

"Підписаною постановою вводяться спеціальні економічні заходи відносно фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії", - йдеться у документі.

Уточнюється, що санкції поширюватимуться на 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб. Серед них - судді Конституційного Суду України, депутати Верховної Ради України VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації Президента України, керівники органів виконавчої влади України і великих українських компаній, юридичні особи, контрольовані великими бізнесменами України.

Зокрема, під санкції потрапили керівник МВС Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош та ін.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про санкції відносно України. Документ підлягає скасуванню, якщо «Україна відмовиться від санкцій відносно російських компаній та громадян».

До списку санкцій України включено близько 1700 фізичних і близько 700 юридичних осіб; більшість з них - із Росії.

Джерело: Укрінформ

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