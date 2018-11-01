Санкції РФ проти України є початком "багатосерійного серіалу", - Клімкін

Сьогоднішні санкції Росії проти України є початком "багатосерійного серіалу". Так міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook прокоментував санкції Росії проти України.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - заявив Клімкін.

Як повідомлялося, сьогодні Росія ввела санкції проти 68 українських компаній і 322 громадян.

Нагадуємо, раніше президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію прийняте раніше рішення РНБО про персональні санкції відносно ряду юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією в Україні. Указ був підписаний 14 травня 2018 року і оприлюднено на сайті Адміністрації президента 18 травня.