Сенцов розповів про свій стан у листі

В’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов повідомив з неволі, що після припинення тривалого голодування почувається краще.

Про лист Сенцова повідомив правозахисник Микола Щур у Facebook.

“Щойно прийшов лист від Олега, який сильно порадував”, – написав правозахисник.

У листі Сенцов каже, що почувається вже набагато краще, ніж місяць тому.

“Сам я почуваюся краще, ніж місяць тому, набагато. Аналізи, звичайно, ще не хороші, але вже і не погані, як раніше. Ставити крапельниці теж в кінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, таблетки… Так що не турбуйтеся там особливо – я вижив”, – пише Сенцов.

Правозахисник зазначив, що лист датовано 29 жовтня цього року.