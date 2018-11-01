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Сенцов розповів про свій стан у листі

1 листопада, 2018 - 16:03
Фото з архіву "Дня"

В’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов повідомив з неволі, що після припинення тривалого голодування почувається краще.

Про лист Сенцова повідомив  правозахисник Микола Щур у Facebook.

“Щойно прийшов лист від Олега, який сильно порадував”, – написав правозахисник.

У листі Сенцов каже, що почувається вже набагато краще, ніж місяць тому. 

“Сам я почуваюся краще, ніж місяць тому, набагато. Аналізи, звичайно, ще не хороші, але вже і не погані, як раніше. Ставити крапельниці теж в кінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, таблетки… Так що не турбуйтеся там особливо – я вижив”, – пише Сенцов.

Правозахисник зазначив, що лист датовано 29 жовтня цього року.

Джерело: День

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