Сьогодні Меркель відвідає Україну з офіційним візитом

У четвер, 1 листопада, Україну відвідає з візитом Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на запрошення глави Української держави.

У рамках візиту заплановані її зустрічі з Президентом України Петром Порошенком та Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомляє Укрінформ.

За даними прес-служби Президента, під час зустрічі Порошенко й Меркель обговорять актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою зміцнення українсько-німецького партнерства. Очікується, що значну увагу під час переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму, акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

"Лідери скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії", - наголосили в АП.

Планується, що співрозмовники обговорять питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки.

Під час переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні.

Крім того, як повідомляє Урядовий портал, у четвер Меркель у будинку Кабінету міністрів зустрінеться з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Як повідомлялося, цей візит Меркель в Україну стане другим за останні чотири роки, попередній відбувся у серпні 2014 року.