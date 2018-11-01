Суд продовжив арешт Вишинському до 28 грудня

Херсонський міський суд продовжив арешт директору "РИА Новости" Кирилу Вишинському до 28 грудня.

Про це повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна".

За його словами, засідання тривало близько двох годин. "Захисники Вишинського більше розповідали про те, що статті, які розміщувались на інтернет-ресурсі "РИА Новости", не належать Вишинському, а належать до жанру "коментар", який можуть залишати всі охочі, журналісти, які публікуються на цьому інтернет-ресурсі, і нібито під кожним матеріалом було підписано, що думка автора може не збігатися з думкою редакції", - повідомив кореспондент.

У той же час з боку прокуратури розповідали, що вони знайшли в квартирі Вишинського, однак адвокати зазначали, що це не стосується справи.

Суд вирішив продовжити запобіжний захід тримання його під вартою до 28 грудня.