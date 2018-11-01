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Так звані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінському процесу, - Меркель

1 листопада, 2018 - 15:55
Фото Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.

Із такою заявою вона виступила у четвер, 1 листопада, після зустрічі з Петром Порошенком на прес-конференції у Києві, повідомляє "ЄП".

"Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - наголосила вона.

Меркель відзначила, що вважає важливим продовження особливого статусу Донбасу Верховною радою.

"Я вдячна парламентарям за це. У нас немає нічого іншого, окрім мінського процесу. Тому важливо, що Україна виконує свої зобов’язання, навіть якщо це складно. І Німеччина буде на боці України", - зазначила глава німецького уряду.

Меркель окремо висловила жаль з приводу відсутнього режиму тиші на Донбасі. "На жаль, у нас немає стабільного перемир’я, на контактній лінії гинуть солдати", - зазначила вона.

Меркель також додала, що Київ та Берлін спільно працюють над запровадженням місії ООН на Донбасі.

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