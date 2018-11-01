Я повинен вивчати політику і війну, щоб мої сини могли вивчати математику і філософію.
Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Трамп розпорядився продовжити ембарго на поставки нафти з Ірану

1 листопада, 2018 - 09:54
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп дозволив своїм розпорядженням продовжити ембарго на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.

Про це йдеться в меморандумі, адресованому держсекретарю США, а також міністрам фінансів та енергетики, оприлюдненому Білим домом у середу, повідомляє Укрінформ.

"Поставки нафти й нафтопродуктів з інших країн, крім Ірану, є достатніми для того, щоб дозволити суттєве скорочення закупівлі нафти й нафтопродуктів у Ірану іноземними фінансовими установами", - зазначається в документі за підписом президента.

Глава Білого дому також підкреслив, він "особисто продовжить уважно стежити за ситуацією". При цьому президент уповноважив державного секретаря США сформулювати цю позицію у Федеральному реєстрі для того, щоб вона офіційно набула чинності.

Нагадаємо: Сполучені Штати наклали ряд потужних санкцій проти Ірану, оголосивши цю країну головним спонсором тероризму і дестабілізації, зокрема, в регіоні Близького Сходу, а також у світі.

Більше новин

Disney почала продавати 3D-пазли українського виробництва
Американські вчені випадково відкрили "білок для схуднення"
В Україні з метою безпеки будуть обмежувати забудову
Український виробник вин вийшов на ринок Польщі
Порошенко підписав закон про відповідальність слідчих і прокурорів за утиски бізнесу
Україна піднялася в рейтингу Doing Business на 5 позицій

Новини партнерів

Loading...